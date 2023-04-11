В Азове мужчина сломал челюсть 14-летней школьнице из-за ревности

В городе Азове Ростовской области 18-летний молодой человек избил 14-летнюю школьницу из ревности, сломав ей челюсть. Об этом пишет издание kp.ru.

Девушка встречалась с юношей, однако затем решила разорвать отношения с ним. Парень же отказ не принял и начал преследовать возлюбленную.

"Она на него не жаловалась, но стала ходить какая-то понурая. Не хотела с ним общаться, но продолжала. Он её преследовал, поджидал везде", — приводит издание слова матери пострадавшей.

Со временем девушка стала общаться с другим парнем. В минувшие выходные школьница отправилась знакомиться с отцом нового друга, однако по пути столкнулась с бывшим ухажёром, который мог в очередной раз выслеживать экс-подругу. Разъярённый молодой человек сначала избил парня, потом переключился на девушку. В итоге её доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом челюсти.

Азовчанин избил 14-летнюю школьницу посреди улицы. Видео © t.me / Don Mash

Уголовное дело по факту случившегося ещё не возбуждено. В данный момент проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего и степень тяжести причинённого вреда здоровью.