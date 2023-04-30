Москвич лишил пенсионерку квартиры и миллионов рублей для отправки денег ВСУ
Задержан москвич, лишивший пенсионерку квартиры для отправки денег ВСУ
В аэропорту Шереметьево задержали жителя Москвы, который обманом лишил пенсионерку 6,7 миллиона рублей и квартиры в Санкт-Петербурге. Мошенник переводил вырученные деньги на Украину, выполняя задания кураторов, сообщает телеграм-канал SHOT.
Обманутая женщина передаёт мошеннику пакет с деньгами. Видео © SHOT
В полицию Петербурга обратилась 66-летняя женщина, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились правоохранителями. Они заявили, что якобы мошенники пытались снять деньги с её карты и заполучить документы на квартиру. "Полицейские" уговорили женщину пойти в риелторское агентство, продать квартиру, а деньги передать "сотруднику банка", который назовёт кодовое слово.
Испугавшаяся женщина послушно следовала инструкции и всё выполнила. После этого она попыталась связаться с "сотрудниками", но те её заблокировали. Тогда уже жительница Северной столицы обратилась в настоящую полицию. Мошенника вычислили и задержали в аэропорту Шереметьево — им оказался 31-летний безработный москвич.
На протяжении нескольких месяцев он подрабатывал дроппером — выполнял поручения кураторов с Украины — разводил по такой же схеме жителей разных городов, а средства переводил "работодателям". Ранее он был судим за грабёж. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".
Ранее сообщалось, что мошенники украли 8,5 миллиона рублей сразу у двух профессоров московских вузов. Им позвонили якобы сотрудники банка и предложили перевести сбережения на "безопасный" счёт.