КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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30 апреля, 13:35

Москвич лишил пенсионерку квартиры и миллионов рублей для отправки денег ВСУ

Задержан москвич, лишивший пенсионерку квартиры для отправки денег ВСУ

В аэропорту Шереметьево задержали жителя Москвы, который обманом лишил пенсионерку 6,7 миллиона рублей и квартиры в Санкт-Петербурге. Мошенник переводил вырученные деньги на Украину, выполняя задания кураторов, сообщает телеграм-канал SHOT.

Обманутая женщина передаёт мошеннику пакет с деньгами. Видео © SHOT

В полицию Петербурга обратилась 66-летняя женщина, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились правоохранителями. Они заявили, что якобы мошенники пытались снять деньги с её карты и заполучить документы на квартиру. "Полицейские" уговорили женщину пойти в риелторское агентство, продать квартиру, а деньги передать "сотруднику банка", который назовёт кодовое слово.

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Испугавшаяся женщина послушно следовала инструкции и всё выполнила. После этого она попыталась связаться с "сотрудниками", но те её заблокировали. Тогда уже жительница Северной столицы обратилась в настоящую полицию. Мошенника вычислили и задержали в аэропорту Шереметьево — им оказался 31-летний безработный москвич.

На протяжении нескольких месяцев он подрабатывал дроппером — выполнял поручения кураторов с Украины — разводил по такой же схеме жителей разных городов, а средства переводил "работодателям". Ранее он был судим за грабёж. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".

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Ранее сообщалось, что мошенники украли 8,5 миллиона рублей сразу у двух профессоров московских вузов. Им позвонили якобы сотрудники банка и предложили перевести сбережения на "безопасный" счёт.

Обложка ©

SHOT

Иван Косицын
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