Москвич лишил пенсионерку квартиры и миллионов рублей для отправки денег ВСУ

В аэропорту Шереметьево задержали жителя Москвы, который обманом лишил пенсионерку 6,7 миллиона рублей и квартиры в Санкт-Петербурге. Мошенник переводил вырученные деньги на Украину, выполняя задания кураторов, сообщает телеграм-канал SHOT.

Обманутая женщина передаёт мошеннику пакет с деньгами. Видео © SHOT

В полицию Петербурга обратилась 66-летняя женщина, которая рассказала, что ей позвонили неизвестные и представились правоохранителями. Они заявили, что якобы мошенники пытались снять деньги с её карты и заполучить документы на квартиру. "Полицейские" уговорили женщину пойти в риелторское агентство, продать квартиру, а деньги передать "сотруднику банка", который назовёт кодовое слово.

Испугавшаяся женщина послушно следовала инструкции и всё выполнила. После этого она попыталась связаться с "сотрудниками", но те её заблокировали. Тогда уже жительница Северной столицы обратилась в настоящую полицию. Мошенника вычислили и задержали в аэропорту Шереметьево — им оказался 31-летний безработный москвич.

На протяжении нескольких месяцев он подрабатывал дроппером — выполнял поручения кураторов с Украины — разводил по такой же схеме жителей разных городов, а средства переводил "работодателям". Ранее он был судим за грабёж. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество в особо крупном размере".