Россиянка украла телефон и прыгнула с пятого этажа, чтобы не попасться полиции. Но всё же попалась

В Санкт-Петербурге подозреваемая в краже телефона девушка выпрыгнула в окно с пятого этажа, чтобы скрыться от полицейских, которые пришли к ней с обыском. Об этом сообщает SHOT.

Правоохранители заподозрили петербурженку в том, что она украла телефон из кармана женщины. Стоимость устройства оценили в 30 тысяч рублей. Потерпевшая рассказала полицейским, кто именно мог быть причастен к преступлению.

После этого правоохранители пришли домой к подозреваемой. Когда она увидела полицейских в дверях, решила прыгнуть в окно. В результате падения девушка получила несколько переломов. Она находится в больнице в тяжёлом состоянии. До этого подозреваемая уже была судима за кражу.