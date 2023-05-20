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20 мая, 15:06

В Мурманске арестант сбежал от полиции, выпрыгнув из кабинета психиатра

В Мурманске ищут арестанта, который выпрыгнул из окна кабинета психиатра

<p>Житель Мурманска, который выпрыгнул из окна кабинета психиатра. Обложка © Telegram / <a href="https://t.me/shot_shot/51661" target="_blank" rel="noopener noreferrer">SHOT</a></p>

Житель Мурманска, который выпрыгнул из окна кабинета психиатра. Обложка © Telegram / SHOT

В Мурманске во время освидетельствования у психиатра арестованный мужчина выпрыгнул из окна медицинского кабинета и убежал от полицейских, теперь его разыскивают по всему городу, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, 33-летнего Кирилла Д. отправили на экспертизу в психоневрологический диспансер на улице Лобова. Мужчина находился под административным арестом из-за того, что отказался выполнять требования оперативников о прохождении медосвидетельствования. В итоге он был арестован на 12 суток, спустя несколько дней Кирилла доставили в кабинет психиатра. Там он заприметил открытое окно и сбежал через него на улицу. Догнать мужчину полицейским не удалось.

В Крыму пьяный водитель погиб, пытаясь сбежать от полиции

В Крыму пьяный водитель погиб, пытаясь сбежать от полиции

Ранее Лайф сообщал, что в Тюмени вор выпрыгнул в окно во время допроса и "приземлился" в охраняемую больничную палату. Врачи диагностировали у отчаянного беглеца перелом ноги, трещину лобной кости и ушиб головного мозга.

Наталья Исакова
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