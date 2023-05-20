В Мурманске арестант сбежал от полиции, выпрыгнув из кабинета психиатра
В Мурманске ищут арестанта, который выпрыгнул из окна кабинета психиатра
Житель Мурманска, который выпрыгнул из окна кабинета психиатра. Обложка © Telegram / SHOT
В Мурманске во время освидетельствования у психиатра арестованный мужчина выпрыгнул из окна медицинского кабинета и убежал от полицейских, теперь его разыскивают по всему городу, сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, 33-летнего Кирилла Д. отправили на экспертизу в психоневрологический диспансер на улице Лобова. Мужчина находился под административным арестом из-за того, что отказался выполнять требования оперативников о прохождении медосвидетельствования. В итоге он был арестован на 12 суток, спустя несколько дней Кирилла доставили в кабинет психиатра. Там он заприметил открытое окно и сбежал через него на улицу. Догнать мужчину полицейским не удалось.
Ранее Лайф сообщал, что в Тюмени вор выпрыгнул в окно во время допроса и "приземлился" в охраняемую больничную палату. Врачи диагностировали у отчаянного беглеца перелом ноги, трещину лобной кости и ушиб головного мозга.