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11 мая, 12:46

В Тюмени вор выпрыгнул в окно во время допроса и "приземлился" в охраняемую больничную палату

В Тюмени задержанный спрыгнул с третьего этажа и сломал ногу, сбегая из полиции

В Тюмени полиция задержала мужчину, заподозрив его в краже, а спустя некоторое время он сломал ногу, пытаясь сбежать от правосудия. Историю горе-беглеца рассказал телеграм-канал SHOT.

35-летнего и 47-летнего тюменцев задержали по подозрению в краже силового кабеля длиной 10 метров. Доставив в отделение, мужчин стали допрашивать. Однако томные разговоры с полицейскими в планы 47-летнего задержанного не входили, поэтому он решил покинуть кабинет дознавателя и выбрал наикратчайший путь — через окно.

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Мужчина выпрыгнул с третьего этажа, упал на козырёк и скатился на землю. Там руки правосудия настигли его во второй раз и отвезли в больницу. Врачи диагностировали у отчаянного беглеца перелом ноги, трещину лобной кости и ушиб головного мозга. Кстати, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражу.

Ранее Лайф рассказывал, что в селе Подгорное под Феодосией в Крыму водитель попал в смертельную аварию при попытке скрыться от сотрудников ДПС.

Обложка ©

ТАСС / Владислав Шатило

Максим Плетнёв
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