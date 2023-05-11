В Тюмени вор выпрыгнул в окно во время допроса и "приземлился" в охраняемую больничную палату

В Тюмени полиция задержала мужчину, заподозрив его в краже, а спустя некоторое время он сломал ногу, пытаясь сбежать от правосудия. Историю горе-беглеца рассказал телеграм-канал SHOT.

35-летнего и 47-летнего тюменцев задержали по подозрению в краже силового кабеля длиной 10 метров. Доставив в отделение, мужчин стали допрашивать. Однако томные разговоры с полицейскими в планы 47-летнего задержанного не входили, поэтому он решил покинуть кабинет дознавателя и выбрал наикратчайший путь — через окно.

Мужчина выпрыгнул с третьего этажа, упал на козырёк и скатился на землю. Там руки правосудия настигли его во второй раз и отвезли в больницу. Врачи диагностировали у отчаянного беглеца перелом ноги, трещину лобной кости и ушиб головного мозга. Кстати, ранее мужчина уже привлекался к ответственности за кражу.