В Крыму пьяный водитель погиб, пытаясь сбежать от полиции

В селе Подгорном под Феодосией водитель попал в смертельную аварию при попытке скрыться от сотрудников ДПС. Авария произошла в минувшее воскресенье, 30 апреля, сообщает пресс-служба СУ СКР по Крыму и Севастополю.

Кадры погони со стрельбой за пьяным водителем в Крыму. Видео © Telegram / МВД Крым

Как рассказали в ведомстве, около продуктового магазина села Ближнее полицейские обратили внимание на двух подвыпивших мужчин. Без зазрения совести в таком состоянии те передвигались на автомобиле "Ниссан" и отказались остановиться по требованию инспекторов. Полицейские начали преследовать нарушителей и выстрелили в воздух, но водитель никак не отреагировал. Тогда выстрелами были пробиты колеса иномарки, из-за чего машина перевернулась и врезалась в забор. На месте скончался 55-летний водитель, а 48-летнего пассажира увезли в больницу.

По данным следователей, причиной смерти сидевшего за рулём мужчины стало пулевое ранение в голову. Дело в том, что одна из пуль сотрудника ДПС отлетела от кузова машины и попала в него.

"Следователем назначены автомобильно-техническая, баллистическая и другие экспертизы с целью детального установления обстоятельств случившегося. Действиям всех участников происшествия будет дана правовая оценка", — добавили в ведомстве.