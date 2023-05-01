Под Оренбургом 61-летний скутерист подрался с полицейскими

В посёлке городского типа Саракташ Оренбургской области водитель скутера подрался с инспекторами ДПС во время задержания. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по республике.

По данным ведомства, правоохранители заметили ночью скутер, который при движении вилял в разные стороны. Когда же водитель увидел инспекторов, то прибавил скорость. Скутериста догнали, но оренбуржец и не думал сдаваться: он бросил транспорт и попытался сбежать, но был задержан.

"Мужчина вёл себя агрессивно и при составлении на него административного протокола пытался повалить на землю инспектора ДПС, ударил его и порвал форменное обмундирование", — отметили в ведомстве.

В результате против 61-летнего мужчины возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти. Ему грозят лишение свободы на срок до десяти лет либо же штраф, принудительные работы, арест.