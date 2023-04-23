Кубанский байкер попытался избежать штрафа за езду без прав и сел в тюрьму
На Кубани байкер сбежал из машины ДПС и избил гаишника, чтобы не платить штраф
В Краснодарском крае байкер попытался избежать административного ареста и нарвался на реальное заключение. Как пишет Kub Mash, Игорь Шолохов ехал на мотоцикле Yamaha YZF-R6 по федеральной территории "Сириус" в Адлере, когда его остановили сотрудники ДПС для проверки документов.
Как выяснилось, прав у него нет, что грозит штрафом до 30 тысяч или 15 сутками административного ареста. Однако уже по приезде в участок Игорь решил избежать наказания: открыл дверь патрульного автомобиля и попытался сбежать. Своих сил байкер не рассчитал, поэтому быстро оказался на земле и решил отбиться от стража порядка кулаками.
В итоге мужчину всё равно задержали, однако за решётку он отправился не на 15 суток, а на девять месяцев за применение насилия в отношении сотрудника полиции.
Лайф рассказывал о необычном московском "морже", которого спасатели выловили из реки. Мужчина заявил, что, почувствовав "божественный прилив сил", спрыгнул с Андреевского моста. После инцидента его увезли в психбольницу.
Freepik / jcomp