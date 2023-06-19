Медик из Подмосковья решила подзаработать в викторине, но лишилась двух миллионов

Медработник из подмосковной Рузы решила заработать в мобильном приложении для интеллектуалов, но в итоге лишилась более двух миллионов рублей. Как пишет SHOT, девушка в Сети наткнулась на рекламу викторины, где обещали баснословные деньги за правильные ответы, и решила попытать удачу.

26-летняя медработница запустила приложение для интеллектуалов и начала проявлять смекалку. После каждого раунда викторины помимо новых вопросов выскакивало окно с номером карты, на которую девушке предлагали перевести деньги. Она чётко следовала инструкции и даже не догадывалась об обмане.

Когда "интеллектуалка" отправила 357 тысяч рублей, ей пришло долгожданное уведомление, где утверждалось о выигрыше в размере шести миллионов рублей. Чтобы его получить, требовалось перевести "комиссию" — 1,9 миллиона. Довольная девушка в предвкушении приза так и сделала, но денег так и не получила. Теперь мошенников ищет полиция.