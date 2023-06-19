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19 июня, 15:12

Геймер пытался доказать преданность любимому блогеру и перевёл мошеннику круглую сумму

Мошенник представился блогером Alermo и обманул москвича на 220 тысяч рублей

В Москве 27-летний геймер Виталий перевёл мошеннику более 200 тысяч рублей, чтобы доказать свою преданность любимому блогеру-миллионнику. Об этом пишет телеграм-канал SHOT.

По его данным, с Виталием через Discord связался неизвестный и представился блогером Alermo, который широко известен среди любителей компьютерной игры CS:GO. У него более миллиона подписчиков на "Ютубе". Голос в наушниках предложил восхищённому Виталику сотрудничество и, толком не объяснив, что надо делать, пообещал парню 2,2 миллиона рублей.

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Но перед началом сотрудничества звонивший потребовал подтвердить свою преданность — скинуть "блогеру" 220 тысяч рублей. Виталий, недолго думая, перевёл деньги и стал ждать подробностей предстоящей коллаборации. Вскоре геймер понял, что его развели: аккаунт "кумира" перестал выходить на связь. Молодой человек обратился в полицию, сейчас правоохранители пытаются вычислить мошенника.

Ранее Лайф рассказывал историю московского третьеклассника, который снял деньги с маминой карты, чтобы купить инвентарь в игре Standoff 2. Мальчик нарвался на мошенников и обогатил их на семь тысяч рублей.

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Иван Косицын
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