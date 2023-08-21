В Приморье мошенники лишили бабушку двух миллионов, а потом украли и её саму

В городе Большой Камень Приморского края мошенники обманом заставили 75-летнюю пенсионерку перевести "на безопасный счёт" два миллиона рублей, после чего похитили её и двое суток держали в гостинице. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК России по региону.

В Приморском крае мошенники украли у пенсионерки 2 миллиона рублей и два дня продержали в заложниках. Видео © T.me / СУ СК по Приморскому краю

По данным следствия, 16 августа пожилой женщине поступил звонок от неизвестного, он представился правоохранителем и напугал, что родственники пытаются завладеть её сбережениями. Чтобы сохранить деньги, он предложил купить мобильный телефон и сообщить ему номер. Бабушка выполнила все указания и 17 августа получила второй звонок.

Мошенник заявил, что все деньги необходимо перевести на "безопасный счёт", и предложил ей приехать в банк во Владивостоке. Он вызвал пенсионерке такси и встретил в отделении, где она перевела два миллиона рублей по его реквизитам. После этого аферист снял гостиницу, где жертва провела двое суток. 19 августа злоумышленник вызвал такси для якобы подписания документов, но машина отвезла её в Уссурийск. Там бабушку уже обнаружили настоящие сотрудники полиции.

Полицейским о пропаже пенсионерки 18 августа сообщила её внучка. Девушка рассказала, что 17-го числа бабушка вышла из квартиры и пропала. После этого девушке позвонил незнакомец и заявил, что она находится у него под контролем, а для освобождения надо перевести три миллиона рублей. Возбуждено уголовное дело по п. "з" ч. 2 ст. 126 УК РФ (похищение человека из корыстных побуждений).