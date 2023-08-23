Россиянка отдала мошенникам 300 тысяч рублей для "встречи с Гослингом"
Жительница Чувашии перевела мошенникам 300 тысяч рублей ради встречи с Гослингом
Райан Гослинг. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / goslingdaily
Поклонница популярного канадского актёра Райана Гослинга из Новочебоксарска перевела мошенникам 300 тысяч рублей за встречу с кумиром, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Чувашия.
Россиянка перевела мошенникам 300 тысяч рублей за встречу с "голливудской звездой". Видео © Telegram / МВД по Чувашской Республике
Как рассказали в ведомстве, аферисты связались с россиянкой, представившись "ассистентом" Гослинга. Они рассказали, что актёр хочет пообщаться с ней в соцсетях и даже встретиться лично. Однако "помощники" артиста отметили, что кумир приедет в Россию только при одном условии — если фанатка оплатит ему дорогу. Девушка отправила мошенникам 300 тысяч рублей, а затем поняла, что, вероятно, стала жертвой аферистов, и написала заявление в полицию. Сейчас оперативники разыскивают "ассистентов" Гослинга.
"По данному факту в ОМВД России по городу Новочебоксарску возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", — говорится в сообщении.
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