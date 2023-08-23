Россиянка отдала мошенникам 300 тысяч рублей для "встречи с Гослингом"

Как рассказали в ведомстве, аферисты связались с россиянкой, представившись "ассистентом" Гослинга. Они рассказали, что актёр хочет пообщаться с ней в соцсетях и даже встретиться лично. Однако "помощники" артиста отметили, что кумир приедет в Россию только при одном условии — если фанатка оплатит ему дорогу. Девушка отправила мошенникам 300 тысяч рублей, а затем поняла, что, вероятно, стала жертвой аферистов, и написала заявление в полицию. Сейчас оперативники разыскивают "ассистентов" Гослинга.