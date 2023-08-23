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23 августа, 17:53

Россиянка отдала мошенникам 300 тысяч рублей для "встречи с Гослингом"

Жительница Чувашии перевела мошенникам 300 тысяч рублей ради встречи с Гослингом

<p>Райан Гослинг. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / goslingdaily</p>

Райан Гослинг. Обложка © Instagram (Соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / goslingdaily

Поклонница популярного канадского актёра Райана Гослинга из Новочебоксарска перевела мошенникам 300 тысяч рублей за встречу с кумиром, сообщает пресс-служба МВД России по Республике Чувашия.

Россиянка перевела мошенникам 300 тысяч рублей за встречу с "голливудской звездой". Видео © Telegram / МВД по Чувашской Республике

Как рассказали в ведомстве, аферисты связались с россиянкой, представившись "ассистентом" Гослинга. Они рассказали, что актёр хочет пообщаться с ней в соцсетях и даже встретиться лично. Однако "помощники" артиста отметили, что кумир приедет в Россию только при одном условии — если фанатка оплатит ему дорогу. Девушка отправила мошенникам 300 тысяч рублей, а затем поняла, что, вероятно, стала жертвой аферистов, и написала заявление в полицию. Сейчас оперативники разыскивают "ассистентов" Гослинга.

"По данному факту в ОМВД России по городу Новочебоксарску возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество", — говорится в сообщении.

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Наталья Исакова
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