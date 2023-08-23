Полицейские потеряли $10 тысяч россиянки, которой должны были помочь

В Краснодарском крае 62-летняя неработающая женщина заявила в полицию о краже отложенных десяти тысяч долларов, но потом их нашла. Однако счастливого финала в этой истории не наступило. Сотрудники МВД изъяли деньги и потеряли их.

По данным телеграм-канала SHOT, случилось это в Славянске-на-Кубани. После заявления от женщины в полиции возбудили уголовное дело о краже. Спустя сутки деньги нашлись у неё же дома. Местная жительница рассказала о счастливой новости полицейским, и те закрыли уголовное дело, но средства забрали в рамках проверки, причём пообещали всё вернуть в ближайшее время.

Пенсионерка ждала долгие месяцы и спрашивала, что с деньгами, и в какой-то момент ей сказали, что они потерялись. Россиянка обратилась в СК, сейчас там проводят проверку.