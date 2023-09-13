Управленца из сферы "оборонки" поймали на хищениях

В Москве задержан сотрудник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который подозревается в хищении средств, выделенных для производства компонентов систем вооружения повышенной точности. Как сообщает в среду, 13 сентября, пресс-служба столичного управления ФСБ, деньги выделялись в рамках государственного оборонного заказа.

Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Коммерческий подкуп". Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.

"Сотрудник выполнял управленческие функции на оборонном предприятии, использовал своё должностное положение и, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения при посредничестве иных лиц участвовал в хищении денежных средств", — комментирует спецслужба.