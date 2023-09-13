Управленца из сферы "оборонки" поймали на хищениях
ФСБ: Сотрудник ОПК задержан за хищение денег, выделенных на военное производство
В Москве задержан сотрудник одного из предприятий оборонно-промышленного комплекса (ОПК), который подозревается в хищении средств, выделенных для производства компонентов систем вооружения повышенной точности. Как сообщает в среду, 13 сентября, пресс-служба столичного управления ФСБ, деньги выделялись в рамках государственного оборонного заказа.
Возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Коммерческий подкуп". Подозреваемому грозит до 12 лет лишения свободы.
"Сотрудник выполнял управленческие функции на оборонном предприятии, использовал своё должностное положение и, действуя из корыстных побуждений, с целью незаконного личного обогащения при посредничестве иных лиц участвовал в хищении денежных средств", — комментирует спецслужба.
Ранее ФСБ задержала жителя Севастополя, который готовил теракт на железной дороге по приказу украинских спецслужб. Диверсант тщательно подготовился и даже соорудил тайник, в котором спрятал самодельное взрывное устройство. А на днях сотрудники спецслужб нагрянули в столичные рестораны White Rabbit по делу о незаконном сбыте краба. Столичные рестораторы покупали краба по подложным ветеринарно-сопроводительным документам в обход ветеринарных и санитарных процедур. Виновным в этом деянии грозит до шести лет лишения свободы.
Агентство "Москва"