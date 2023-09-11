ФСБ нагрянула в столичные рестораны White Rabbit по делу о незаконном сбыте краба

Следователи ФСБ проверили сеть московских ресторанов White Rabbit Family, где выявили незаконную продажу свыше восьми тонн краба, рассказали ТАСС в правоохранительных органах. По данному факту возбуждено уголовное дело.

"В настоящий момент следователями допрошено больше десятка сотрудников и директоров столичных ресторанов, чью незаконную деятельность выявили сотрудники правоохранительных органов. В рамках уголовного дела назначены различные экспертизы, а также устанавливаются лица, причастные к сбыту краба в нарушение законодательства", — пояснили правоохранители.

Так, к моменту возбуждения уголовного дела "О производстве, приобретении, хранении, перевозке и сбыте продукции без маркировки группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере" ущерб от противоправной деятельности составил около 50 млн рублей. Столичные рестораторы покупали краба по подложным ветеринарно-сопроводительным документам в обход ветеринарных и санитарных процедур. Виновным в этом деянии грозит до шести лет лишения свободы.

Под контроль оперативников попала сеть заведений ресторатора Бориса Зарькова White Rabbit Family. По словам последнего, руководство ресторанов взаимодействует со следователями.