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4 сентября, 18:38

В Москве арестовали белоруса за попытку контрабанды взрывчатых веществ и оружия

Сотрудники ФСБ задержали в Москве гражданина Белоруссии за попытку контрабанды взрывчатых веществ и огнестрельного оружия. Речь идёт о мужчине по имени Анатолий Григорчук, которому вменяется совершение преступления группой лиц по предварительному сговору. Его отправили в СИЗО.

"Ему инкриминируется совершение преступления, предусмотренного статьёй УК РФ "Покушение на незаконное перемещение через границу сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ или боеприпасов группой лиц по предварительному сговору", — отметил сотрудник правоохранительных органов в беседе с ТАСС.

Известно, что белорус работал в столичном регионе водителем, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

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Ранее Лайф писал, что в Псковской области задержали украинца с оружием и техникой в микроавтобусе. Во время досмотра найдены револьвер модели Safari РФ-430, 28 патронов к нему, а также пневматическая винтовка и 75 пуль для неё.

Обложка ©

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Никита Осипов
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