Контрабандист из Дубая примотал к животу 6 "ролексов" и попытался въехать в Россию

В Татарстане таможенники задержали контрабандиста, который пытался провезти в Россию шесть наручных часов Rolex общей стоимостью 10 миллионов рублей, примотав их скотчем к животу и ногам. Об этом сообщили Лайфу в Федеральной таможенной службе (ФТС) России.

В "зелёном коридоре" инспекторы обратили внимание на 40-летнего пассажира, прибывшего из Дубая. Досмотр показал, что вокруг его живота и ног обёрнуты упакованные в целлофан швейцарские часы класса люкс, а также пластиковые фирменные карты и визитницы от изделий. Выяснилось, что мужчина не задекларировал их, чтобы избежать таможенных платежей в размере трёх миллионов рублей. Согласно результатам экспертизы, все часы оригинальные, а их металлические части выполнены из сплава золота 750-й пробы.

"В отношении гражданина возбуждено два уголовных дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров) и ч. 1 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей)", — говорится в сообщении надзорного ведомства.