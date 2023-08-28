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28 августа, 10:44

Мужчина привёз из Лондона в Москву элитные часы за 4,5 млн рублей и попался таможенникам

ФТС: В Шереметьево таможня нашла незадекларированные часы за 4,5 млн рублей

<p>Незадекларированные швейцарские часы Audemars Piguet стоимостью 4,5 млн рублей. Обложка © ФТС</p>

Незадекларированные швейцарские часы Audemars Piguet стоимостью 4,5 млн рублей. Обложка © ФТС

В Шереметьево таможенники остановили 53-летнего россиянина, прилетевшего из Стамбула. У него оказались незадекларированные швейцарские часы стоимостью 42 тысячи фунтов (4,5 миллиона рублей). Об этом Лайфу сообщили в Федеральной таможенной службе (ФТС).

Незадекларированные швейцарские часы Audemars Piguet стоимостью 4,5 млн рублей. Фото © ФТС

Незадекларированные швейцарские часы Audemars Piguet стоимостью 4,5 млн рублей. Фото © ФТС

Сначала инспекторы увидели при досмотре чемодана фирменную упаковку для элитных наручных часов Audemars Piguet и документы на них. Потом мужчина показал сам аксессуар, который был на тот момент у него на руке. Он рассказал, что купил часы в Лондоне для личного пользования, а вот про необходимость декларирования дорогих вещей якобы не знал.

Согласно результатам экспертизы, корпус часов сделан из керамики и золота 750-й пробы, а с лицевой и оборотной стороны он покрыт сапфировым стеклом, часовые метки и стрелки изготовлены из розового золота. Теперь правоохранители решают вопрос о возбуждении уголовного дела по статье о контрабанде ювелирных изделий из драгоценных металлов, которые относятся к списку стратегически важных товаров.

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Светлана Оперук
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