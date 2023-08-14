В Минводах таможенники изъяли у пассажирки 500 поддельных серебряных украшений
Украшения, изъятые у россиянки в Минеральных Водах. Фото © Пресс-служба ФТС
В аэропорту Минеральных Вод Ставропольского края таможенники изъяли у женщины сотни незадекларированных серебряных украшений. Как рассказали Лайфу в Федеральной таможенной службе, 34-летняя россиянка прибыла из Стамбула и, несмотря на такой "драгоценный" багаж, спокойно прошла через "зелёный коридор".
Когда таможенники просканировали багаж пассажирки, внутри кожаного саквояжа были обнаружены серебряные подвески, кольца, серьги и браслеты в количестве 500 штук и общим весом более двух килограммов. Среди них оказались копии украшений люксовых брендов Tiffany & Co, Bvlgari, Cartier и Chanel.
По словам женщины, всё это — подарки родственникам и подруге, а общая стоимость таких "сувениров" якобы не превышает ста тысяч рублей. Сотрудники таможни изъяли украшения и отправили их на экспертизу, которая установит реальную цену и подлинность груза. Возбуждено дело по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ "Недекларирование товаров".
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А ранее таможенники из московского аэропорта Внуково остановили гражданина Армении с двухкилограммовой золотой цепью на шее. Мужчина, вылетавший в Турцию и пытавшийся пройти через "зелёный коридор", уверял, что стоимость украшения не превышает 50 тысяч рублей. На деле же, как выяснилось, цепь состояла из золота 999-й пробы и стоила порядка девяти миллионов.