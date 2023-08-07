Российские таможенники остановили армянина с двухкилограммовой золотой цепью на шее
На Внуковской таможне задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью
На Внуковской таможне задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью. Фото © ФТС России
Внуковские таможенники задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью на шее. Мужчина уверял, что цена украшения — всего 50 тысяч рублей, но экспертиза установила, что все 9 млн.
Как рассказали Лайфу в ФТС России, 32-летний гражданин Армении, вылетающий в Турцию, привлёк внимание таможенников во время прохождения "зелёного коридора": он сильно волновался и при этом был одет не по погоде. В итоге он предъявил инспекторам массивную золотую цепь.
На Внуковской таможне задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью. Фото © ФТС России
На Внуковской таможне задержали пассажира с двухкилограммовой золотой цепью. Фото © ФТС России
"Он объяснил, что это предмет повседневного использования, приобретённый за 50 тысяч рублей. Таможенная экспертиза установила, что цепь на 99,9% состоит из золота 999-й пробы и её стоимость составляет 9 млн рублей", — рассказали в Федеральной таможенной службе.
Цепь изъята, а в отношении пассажира могут возбудить уголовное дело по статье о контрабанде. Армянину может грозить до семи лет тюрьмы.
На таможне поймали россиянина, который хотел вывезти на свадьбу друга в Дубай 200 кг крабов и лап медведя
А ранее Лайф рассказывал, как на той же Внуковской таможне обнаружили контрабанду бриллиантов почти на 5 млн рублей: незадекларированные драгоценности пытался ввезти в Россию сотрудник авиакомпании из ОАЭ, тайник находился в нижнем белье пассажира.