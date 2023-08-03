Контрабанда "тяжёлого люкса": Во Внуково у пассажирки изъяли браслеты Cartier на 4 млн
Таможенники Шереметьево пресекли контрабанду браслетов Cartier на 4 млн рублей
Браслеты Cartier, которые пассажирка пыталась ввезти контрабандой. Обложка © Предоставлено Лайфу ФТС
В московском аэропорту Шереметьево таможенники пресекли контрабанду браслетов Cartier на сумму около четырёх миллионов рублей. Об этом Лайфу сообщил пресс-центр Федеральной таможенной службы.
Браслеты Cartier, которые россиянка пыталась ввезти контрабандой рейсом из Дубая. Видео предоставлено Лайфу пресс-службой ФТС
Сотрудники контроля задержали 31-летнюю россиянку, прибывшую авиарейсом из Дубая, которая незаконным путём пыталась провезти ювелирку, однако была поймана. Девушку остановили инспекторы в "зелёном коридоре" и обнаружили в ручной клади незадекларированные драгоценности. При этом пассажирка попыталась оправдаться, что везла украшения для личного пользования.
Результаты экспертизы установили, что ювелирные изделия изготовлены из золота 750-й пробы, также в них есть вставки из бриллиантов. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров).
А ранее таможенники московского аэропорта Внуково обнаружили у пассажира незадекларированные часы за 19 миллионов рублей, которые он пытался провезти из Дубая. Речь идёт о наручных люксовых часах производителя Patek Philippe из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic, металлические части которых выполнены из сплава золота 750-й пробы, а лицевое стекло — из сапфира.