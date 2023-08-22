В Дагестане таможенники пресекли канал контрабанды "магических" средств для похудения

Дагестанские таможенники перекрыли канал пересылки сильнодействующих веществ для похудения в почтовых отправлениях из Азии. Об этом Лайфу рассказали в Федеральной таможенной службе (ФТС).







В посылках находились таблетки, кофе и чай, содержавшие около тонны опаснейшего запрещённого вещества сибутрамина (анорексигенное средство, создающее чувство ложного насыщения). На чёрном рынке одна такая партия стоит более десяти миллионов рублей. При получении очередной посылки из Азии правоохранители задержали 29-летнюю россиянку. В ходе обысков в её квартире и на складе одной из транспортных компаний удалось найти свыше 170 тысяч упаковок общим весом полторы тонны.

Во время допроса задержанная рассказала, что знает о сибутрамине. Причём в 2022 году против неё уже заводилось уголовное дело за совершение аналогичного преступления. Тогда её приговорили к лишению свободы на четыре года. Теперь же возбуждено уголовное дело по статье "Контрабанда сильнодействующих веществ", по ней грозит до 12 лет.