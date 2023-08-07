В Эстонии у россиянина изъяли 21 пиявку

Сотрудники эстонской таможни изъяли у российского туриста 21 редкую медицинскую пиявку. О необычном случае на границе сообщил портал национального телерадиовещания Eesti Rahvusringhääling.

По данным ERR, россиянин объяснил своё решение перевезти животных в прибалтийское государство незаконченным лечением. В качестве доказательства он предоставил таможенникам чек о приобретении пиявок. Впрочем, доводы путешественника не убедили иностранцев, которые изъяли "живой груз", аргументировав действия местными законами.

"Гражданина России известили, что охраняемые виды могут быть ввезены из третьих стран только при наличии разрешений CITES. Поскольку у него не было такого разрешения, пиявки стали собственностью эстонского государства", — отметил портал.