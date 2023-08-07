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7 августа, 14:40

МВД Эстонии заявило, что не будет высылать россиян по примеру Литвы и Латвии

Эстония не собирается высылать россиян из страны по примеру Латвии и Литвы, заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс. По его словам, власти страны не обсуждали эту идею в свете того, чтобы составлять анкеты об отношении к СВО.

"На самом деле это не даёт реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете", сказал он в беседе с порталом ERR.

Министр добавил, что знание языка россиянами оценивается при продлении вида на жительство и власти не планируют изменений в этой плоскости. Что касается "представляющих угрозу безопасности пророссийских лиц", то их, отметил он, будет искать Полиция безопасности прибалтийского государства.

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Напомним, ранее власти Литвы признали 254 гражданина России и 910 граждан Белоруссии угрозой своей национальной безопасности. Они, как утверждается, не смогли пройти анкетирование насчёт отношения к событиям на Украине. Кроме того, Латвия собирается выдворить до шести тысяч россиян, которые якобы не прошли языковой экзамен.

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Матвей Константинов
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