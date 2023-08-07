МВД Эстонии заявило, что не будет высылать россиян по примеру Литвы и Латвии

Эстония не собирается высылать россиян из страны по примеру Латвии и Литвы, заявил министр внутренних дел республики Лаури Ляэнеметс. По его словам, власти страны не обсуждали эту идею в свете того, чтобы составлять анкеты об отношении к СВО.

"На самом деле это не даёт реальной картины тех людей, которые могут представлять опасность. Эти люди очень хорошо умеют врать и отвечать так, как мы хотим услышать или увидеть в анкете", — сказал он в беседе с порталом ERR.