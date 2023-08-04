Регион

Уведомления отключены

4 августа, 02:54

Латвийский политик подрался с русскоязычным соседом и поплатился за подставу

Sputnik Латвия: Экс-депутату Знотиньшу грозит штраф из-за угроз русскому соседу

Бывший депутат Сейма Латвии Рейнис Знотиньш, пожаловавшийся на русскоязычного соседа, сам рискует быть привлечённым к административной ответственности. Об этом сообщает "Sputnik Латвия".

В соцсетях экс-политик написал, что "русскоязычный сосед его чуть не задушил за то, что он попросил его говорить по-латышски". Однако прибывшие полицейские сочли виновником конфликта самого Знотиньша и начали административный процесс о мелком хулиганстве, за что ему грозит либо предупреждение, либо штраф до 500 евро.

Конфликт и драка экс-депутата Сейма Латвии с русскоговорящим соседом. Видео © Twitter / Ainārs Šlesers

Захарова назвала диктатурой либерализма штрафы за поздравления с 9 Мая в Латвии

Захарова назвала диктатурой либерализма штрафы за поздравления с 9 Мая в Латвии

В Сети всплыло видео конфликта, доказывающее, что бывший депутат оскорблял соседа, называя его ватником и угрожая выслать русскоязычных из страны. В итоге говорящий на "неправильном" языке получил травму головы.

А ранее Лайф рассказывал, что выпущенный под подписку о невыезде шеф-редактор издания "Sputnik Литва" Марат Касем покинул Латвию, опасаясь очередного уголовного преследования. Адвокат журналиста рассказывал, что тот подвергался тюремным пыткам.

Обложка ©

Кадр видео Twitter / Ainārs Šlesers

Лариса Сафронова
  • Новости
  • Латвия
  • Происшествия
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров