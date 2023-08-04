Латвийский политик подрался с русскоязычным соседом и поплатился за подставу
Sputnik Латвия: Экс-депутату Знотиньшу грозит штраф из-за угроз русскому соседу
Бывший депутат Сейма Латвии Рейнис Знотиньш, пожаловавшийся на русскоязычного соседа, сам рискует быть привлечённым к административной ответственности. Об этом сообщает "Sputnik Латвия".
В соцсетях экс-политик написал, что "русскоязычный сосед его чуть не задушил за то, что он попросил его говорить по-латышски". Однако прибывшие полицейские сочли виновником конфликта самого Знотиньша и начали административный процесс о мелком хулиганстве, за что ему грозит либо предупреждение, либо штраф до 500 евро.
Конфликт и драка экс-депутата Сейма Латвии с русскоговорящим соседом. Видео © Twitter / Ainārs Šlesers
В Сети всплыло видео конфликта, доказывающее, что бывший депутат оскорблял соседа, называя его ватником и угрожая выслать русскоязычных из страны. В итоге говорящий на "неправильном" языке получил травму головы.
А ранее Лайф рассказывал, что выпущенный под подписку о невыезде шеф-редактор издания "Sputnik Литва" Марат Касем покинул Латвию, опасаясь очередного уголовного преследования. Адвокат журналиста рассказывал, что тот подвергался тюремным пыткам.
Кадр видео Twitter / Ainārs Šlesers