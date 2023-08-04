Латвийский политик подрался с русскоязычным соседом и поплатился за подставу

Бывший депутат Сейма Латвии Рейнис Знотиньш, пожаловавшийся на русскоязычного соседа, сам рискует быть привлечённым к административной ответственности. Об этом сообщает "Sputnik Латвия".

В соцсетях экс-политик написал, что "русскоязычный сосед его чуть не задушил за то, что он попросил его говорить по-латышски". Однако прибывшие полицейские сочли виновником конфликта самого Знотиньша и начали административный процесс о мелком хулиганстве, за что ему грозит либо предупреждение, либо штраф до 500 евро.