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26 июля, 05:55

Выпущенный под подписку о невыезде журналист Марат Касем покинул Латвию

Мария Захарова: Шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем покинул Латвию

<p>Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон</p>

Обложка © ТАСС / Новодережкин Антон

Журналист Марат Касем, занимающий должность шеф-редактора издания "Sputnik Литва", уехал из Латвии, опасаясь очередного уголовного преследования в стране. Об этом сообщила официальный представитель российского Министерства иностранных дел Мария Захарова.

"Опасаясь возобновления уголовного преследования, Марат Касем воспользовался возможностью и покинул эту страну", — сказала Захарова в эфире радио Sputnik.

Марат Касем был задержан в Риге 5 января, его заподозрили в шпионаже и нарушении антироссийских санкций. По первой статье журналисту грозит до 20 лет тюрьмы. До суда Касема оставили под арестом, однако в апреле выпустили под подписку о невыезде. Адвокат журналиста рассказывал, что тот подвергался тюремным пыткам.

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Максим Плетнёв
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