Журналиста Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии

Шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем, задержанный за шпионаж и нарушение антироссийских санкций, вышел из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".

"До суда Марат будет находиться под подпиской о невыезде и полицейским надзором. С 23:00 до 7:00 он обязан быть дома по месту прописки и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке", — отмечает издание.