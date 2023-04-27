Журналиста Марата Касема выпустили из тюрьмы в Латвии
Шеф-редактор "Sputnik Литва" Марат Касем, задержанный за шпионаж и нарушение антироссийских санкций, вышел из латвийской тюрьмы под подписку о невыезде. Об этом сообщает "Sputnik Ближнее зарубежье".
"До суда Марат будет находиться под подпиской о невыезде и полицейским надзором. С 23:00 до 7:00 он обязан быть дома по месту прописки и дважды в неделю отмечаться в полицейском участке", — отмечает издание.
Напомним, 5 января гражданина Латвии Марата Касема задержали в Риге по подозрению в нарушении антироссийских санкций и шпионаже. По последней статье журналисту может грозить до 20 лет лишения свободы. Адвокаты просили смягчить меру пресечения, однако суд Литвы оставил Касема под арестом. Защита также рассказала, что журналист подвергается тюремным пыткам, его состояние ухудшается.
ТАСС / Антон Новодережкин