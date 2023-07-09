Захарова назвала диктатурой либерализма штрафы за поздравления с 9 Мая в Латвии

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала введение в Латвии штрафов в размере 350 евро за поздравления с Днём Победы в социальных сетях. Об этом она написала в телеграм-канале.

В Латвии начали штрафовать за поздравления с Днём Победы в соцсетях и лайки к ним

Как писал Лайф, ранее латвийский Сейм поддержал запрет проведения публичных мероприятий 9 Мая. В этот день великого праздника запрещено проводить любые общественные мероприятия, кроме торжеств по случаю Дня Европы, посвящённого годовщине декларации главы МИД Франции Робера Шумана. Именно это событие считается началом процесса европейской интеграции. В результате за возложение цветов и салюты в День Победы в стране были задержаны 26 человек.