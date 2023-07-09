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9 июля, 14:47

В Латвии начали штрафовать за поздравления с Днём Победы в соцсетях и лайки к ним

Sputnik: Полиция Латвии начала рассылать штрафы за поздравления с Днём Победы

<p>Цветы у памятника освободителям в Риге 10 мая 2022 года. Обложка © ТАСС / Таисия Воронцова</p>

Цветы у памятника освободителям в Риге 10 мая 2022 года. Обложка © ТАСС / Таисия Воронцова

Латвийская государственная полиция провела мониторинг социальных сетей пользователей и теперь массово рассылает административные штрафы всем, кто 9 Мая поздравил знакомых с Днём Победы или просто лайкнул соответствующие посты и комментарии. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

"Постановления о привлечении к административной ответственности за подобные публикации в соцсетях действительно рассылаются. Но мы воздержимся от комментариев по поводу цифр и от какой-либо другой связанной с этим информации", — заявила журналистам пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите.

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Как рассказывал Лайф, ранее латвийский Сейм проголосовал за запрет проведения публичных мероприятий 9 Мая. Уточнялось, что в день великого праздника запрещено проводить все мероприятия, кроме торжеств по случаю Дня Европы, посвящённого годовщине декларации главы МИД Франции Робера Шумана. Именно это событие считается отправной точкой процесса европейской интеграции. В итоге за возложение цветов и салюты в День Победы в стране были задержаны 26 человек.

Николь Вербер
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