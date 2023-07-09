В Латвии начали штрафовать за поздравления с Днём Победы в соцсетях и лайки к ним

Латвийская государственная полиция провела мониторинг социальных сетей пользователей и теперь массово рассылает административные штрафы всем, кто 9 Мая поздравил знакомых с Днём Победы или просто лайкнул соответствующие посты и комментарии. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".

"Постановления о привлечении к административной ответственности за подобные публикации в соцсетях действительно рассылаются. Но мы воздержимся от комментариев по поводу цифр и от какой-либо другой связанной с этим информации", — заявила журналистам пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите.