В Латвии начали штрафовать за поздравления с Днём Победы в соцсетях и лайки к ним
Sputnik: Полиция Латвии начала рассылать штрафы за поздравления с Днём Победы
Цветы у памятника освободителям в Риге 10 мая 2022 года. Обложка © ТАСС / Таисия Воронцова
Латвийская государственная полиция провела мониторинг социальных сетей пользователей и теперь массово рассылает административные штрафы всем, кто 9 Мая поздравил знакомых с Днём Победы или просто лайкнул соответствующие посты и комментарии. Об этом сообщает телеграм-канал "Sputnik Ближнее зарубежье".
"Постановления о привлечении к административной ответственности за подобные публикации в соцсетях действительно рассылаются. Но мы воздержимся от комментариев по поводу цифр и от какой-либо другой связанной с этим информации", — заявила журналистам пресс-секретарь Государственной полиции Симона Гравите.
Как рассказывал Лайф, ранее латвийский Сейм проголосовал за запрет проведения публичных мероприятий 9 Мая. Уточнялось, что в день великого праздника запрещено проводить все мероприятия, кроме торжеств по случаю Дня Европы, посвящённого годовщине декларации главы МИД Франции Робера Шумана. Именно это событие считается отправной точкой процесса европейской интеграции. В итоге за возложение цветов и салюты в День Победы в стране были задержаны 26 человек.