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12 июня, 12:15

Зеленский перенёс День Победы на 8 мая на Украине

Зеленский подписал закон о переносе Дня Победы на Украине с 9 мая на 8 мая

Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о переносе Дня Победы на 8 мая. Об этом сообщается на сайте Верховной рады.

В карточке законопроекта указано, что он возвращён с подписью президента 12 июня.

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Зеленский внёс в парламент проект закона о переносе даты праздника на 8 мая с пометкой "неотложный". 29 мая его утвердил парламент. "За" проголосовали 317 нардепов из 450. Согласно тексту документа, изменения вносятся в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях. Теперь праздничным вместо 9 мая станет 8-е — День памяти и победы над нацизмом. А 9 мая, в который на Украине отмечают День Европы, будет рабочим днём.

Никита Никонов
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