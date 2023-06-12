Зеленский перенёс День Победы на 8 мая на Украине

Зеленский внёс в парламент проект закона о переносе даты праздника на 8 мая с пометкой "неотложный". 29 мая его утвердил парламент. "За" проголосовали 317 нардепов из 450. Согласно тексту документа, изменения вносятся в статью Трудового кодекса Украины о праздничных и нерабочих днях. Теперь праздничным вместо 9 мая станет 8-е — День памяти и победы над нацизмом. А 9 мая, в который на Украине отмечают День Европы, будет рабочим днём.