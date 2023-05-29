Депутаты Верховной рады поддержали законопроект президента Украины Владимира Зеленского, устанавливающий 8 мая Днем памяти и победы над нацизмом и отменяющий празднование 9 мая как Дня победы. "За" проголосовали 317 нардепов из 450.

Документом предлагается сделать 8 мая праздничным и нерабочим днем. А 9 мая (которое станет Днем Европы), таким образом, будет рабочим днём. Свой выбор украинские депутаты объяснили тем, что "именно 8 мая 1945 года вступил в силу акт о безоговорочной капитуляции вермахта".

Ранее Лайф писал, что Ссратники Зеленского предлагают переименовать 8 Марта, перенести Рождество на 25 декабря, а 7 января сделать рабочим днём. Вместо Международного женского дня на Украине хотят праздновать День весны — гендерно-нейтральный праздник, который окончательно покончит с советским прошлым. 6 июня предлагается праздновать День цветения украинской вишни, а 21 сентября украинские парламентарии намерены отвести под празднование Дня мира, который по задумке "слуг народа" должен ассоциироваться у граждан с "победой над Россией".