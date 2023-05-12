"Назад отыгрывать не будут": Политолог предсказал действия Киева в ответ на петицию о возврате 9 Мая

Действующие на Украине власти не станут официально возвращать празднование Дня Победы 9 мая, даже если соответствующая петиция наберёт нужное количество голосов. Так считает политолог, независимый аналитик, советник президента РФ по политическим вопросам в 1991–1993 годах Сергей Станкевич.

"Нынешнее руководство Украины назад отыгрывать не будет. Это улица с односторонним движением. Это останется как такая публичная оценка от части украинского общества. Но вернуть назад чисто вот эту административную сторону не получится, — отметил он в беседе с телеканалом "360".

При этом эксперт считает, что петиция всё же не соберёт необходимые 25 тысяч подписей. Он объяснил это тем, что многие попросту не захотят оставлять свои данные под такой инициативой в нынешние сложные времена.

Ранее Лайф писал о том, что на сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием к властям отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая.