На Украине призвали вернуть празднование 9 Мая

В ней уточняется, что "наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник". Данная петиция зарегистрирована в четверг, 11 мая, и пока набрала около 70 голосов. Для её рассмотрения необходимо набрать 25 тысяч голосов.