Регион

Уведомления отключены

12 мая, 05:23

На Украине призвали вернуть празднование 9 Мая

На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая

На сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием к властям Незалежной отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая.

"Прошу президента Украины вернуть праздник 9 Мая (День Победы) и отменить праздник День Европы", — указано в тексте петиции.

Победу не отнять: Охлобыстин, Запашный и Хирург прокомментировали Лайфу отмену 9 Мая на Украине

Победу не отнять: Охлобыстин, Запашный и Хирург прокомментировали Лайфу отмену 9 Мая на Украине

В ней уточняется, что "наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник". Данная петиция зарегистрирована в четверг, 11 мая, и пока набрала около 70 голосов. Для её рассмотрения необходимо набрать 25 тысяч голосов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Также он внёс в парламент законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Кремле отметили, что на Украине всё ещё много людей, для которых День Победы является священным, а в МИД РФ назвали Зеленского предателем. Артист Эдгард Запашный и вовсе назвал Зеленского идиотом. При этом глава Крыма Сергей Аксёнов назвал решение Зеленского объявить 9 мая на Украине Днём Европы "подлым, но ожидаемым".

Украинцы наплевали на запрет Зеленского и массово почтили память героев ВОВ

Украинцы наплевали на запрет Зеленского и массово почтили память героев ВОВ

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • День Победы
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров