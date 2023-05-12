На Украине призвали вернуть празднование 9 Мая
На сайте Зеленского появилась петиция о возвращении празднования 9 Мая
На сайте Офиса президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция с требованием к властям Незалежной отменить День Европы и вернуть празднование Дня Победы 9 мая.
"Прошу президента Украины вернуть праздник 9 Мая (День Победы) и отменить праздник День Европы", — указано в тексте петиции.
В ней уточняется, что "наши дедушки воевали не за Россию, а за Украину, которая была в составе Советского Союза, поэтому нет смысла отменять этот праздник". Данная петиция зарегистрирована в четверг, 11 мая, и пока набрала около 70 голосов. Для её рассмотрения необходимо набрать 25 тысяч голосов.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Также он внёс в парламент законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Кремле отметили, что на Украине всё ещё много людей, для которых День Победы является священным, а в МИД РФ назвали Зеленского предателем. Артист Эдгард Запашный и вовсе назвал Зеленского идиотом. При этом глава Крыма Сергей Аксёнов назвал решение Зеленского объявить 9 мая на Украине Днём Европы "подлым, но ожидаемым".
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