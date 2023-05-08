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8 мая, 10:14

"Решение подлое, но ожидаемое": Аксёнов прокомментировал отмену Дня Победы на Украине

Глава Крыма Аксёнов назвал подлым решение Зеленского объявить 9 Мая Днём Европы

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал решение президента Незалежной Владимира Зеленского объявить 9 Мая на Украине Днём Европы "подлым, но ожидаемым". Об этом руководитель полуострова написал в телеграм-канале. Он подчеркнул, что День Победы — праздник наследников победителей, которые остаются верными памяти предков.

"Это праздник в том числе украинского народа, который вместе с русским и другими народами Советского Союза сломал хребет нацизму. К бандеровской власти этот великий праздник не имеет никакого отношения. Они не победители, а вечно проигравшие — и тогда, и сегодня. День Победы — не их ценность", — отметил Аксёнов.

В Кремле отреагировали на решение Зеленского объявить 9 Мая Днём Европы

В Кремле отреагировали на решение Зеленского объявить 9 Мая Днём Европы

Он также добавил, что все отлично знают о тех "отвратительных ценностях современной Европы, к которым мечтает приобщиться нацистский режим".

Напомним, сегодня Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Он также внёс в Верховную раду законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.

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ТАСС / Пресс-служба главы Республики Крым

Иван Косицын
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