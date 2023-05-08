"Решение подлое, но ожидаемое": Аксёнов прокомментировал отмену Дня Победы на Украине

Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал решение президента Незалежной Владимира Зеленского объявить 9 Мая на Украине Днём Европы "подлым, но ожидаемым". Об этом руководитель полуострова написал в телеграм-канале. Он подчеркнул, что День Победы — праздник наследников победителей, которые остаются верными памяти предков.

"Это праздник в том числе украинского народа, который вместе с русским и другими народами Советского Союза сломал хребет нацизму. К бандеровской власти этот великий праздник не имеет никакого отношения. Они не победители, а вечно проигравшие — и тогда, и сегодня. День Победы — не их ценность", — отметил Аксёнов.

Он также добавил, что все отлично знают о тех "отвратительных ценностях современной Европы, к которым мечтает приобщиться нацистский режим".