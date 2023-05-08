"Решение подлое, но ожидаемое": Аксёнов прокомментировал отмену Дня Победы на Украине
Глава Крыма Аксёнов назвал подлым решение Зеленского объявить 9 Мая Днём Европы
Глава Крыма Сергей Аксёнов назвал решение президента Незалежной Владимира Зеленского объявить 9 Мая на Украине Днём Европы "подлым, но ожидаемым". Об этом руководитель полуострова написал в телеграм-канале. Он подчеркнул, что День Победы — праздник наследников победителей, которые остаются верными памяти предков.
"Это праздник в том числе украинского народа, который вместе с русским и другими народами Советского Союза сломал хребет нацизму. К бандеровской власти этот великий праздник не имеет никакого отношения. Они не победители, а вечно проигравшие — и тогда, и сегодня. День Победы — не их ценность", — отметил Аксёнов.
Он также добавил, что все отлично знают о тех "отвратительных ценностях современной Европы, к которым мечтает приобщиться нацистский режим".
Напомним, сегодня Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Он также внёс в Верховную раду законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне.
ТАСС / Пресс-служба главы Республики Крым