Украинцы наплевали на запрет Зеленского и массово почтили память героев ВОВ

Жители Одессы и Полтавы утром 9 мая возложили цветы к памятникам воинам, защищавшим Родину в Великой Отечественной войне. Об этом пишет издание "Суспильне".

Одесситы почтили память советских воинов на Аллее Славы в парке Шевченко, а полтавчане — у мемориала "Солдатская слава". При этом подчёркивается, что никаких официальных мероприятий в городах сегодня не проводилось, люди шли по собственной инициативе.