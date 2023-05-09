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9 мая, 10:41

Украинцы наплевали на запрет Зеленского и массово почтили память героев ВОВ

Жители Одессы и Полтавы 9 мая возложили цветы к памятникам советским воинам

Жители Одессы и Полтавы утром 9 мая возложили цветы к памятникам воинам, защищавшим Родину в Великой Отечественной войне. Об этом пишет издание "Суспильне".

  • Жители Одессы несут цветы к памятнику советским воинам на Аллее Славы. Фото © "Суспильне"
    Жители Одессы несут цветы к памятнику советским воинам на Аллее Славы. Фото © "Суспильне"
  • Жители Одессы несут цветы к памятнику советским воинам на Аллее Славы. Фото © "Суспильне"
    Жители Одессы несут цветы к памятнику советским воинам на Аллее Славы. Фото © "Суспильне"
  • Жители Одессы несут цветы к памятнику советским воинам на Аллее Славы. Фото © "Суспильне"
    Жители Одессы несут цветы к памятнику советским воинам на Аллее Славы. Фото © "Суспильне"
  • Жители Полтавы несут цветы к памятнику советским воинам на мемориале "Солдатская слава". Фото © "Суспильне"
    Жители Полтавы несут цветы к памятнику советским воинам на мемориале "Солдатская слава". Фото © "Суспильне"
  • Жители Полтавы несут цветы к памятнику советским воинам на мемориале "Солдатская слава". Фото © "Суспильне"
    Жители Полтавы несут цветы к памятнику советским воинам на мемориале "Солдатская слава". Фото © "Суспильне"
  • Жители Полтавы несут цветы к памятнику советским воинам на мемориале "Солдатская слава". Фото © "Суспильне"
    Жители Полтавы несут цветы к памятнику советским воинам на мемориале "Солдатская слава". Фото © "Суспильне"

Жители Одессы несут цветы к памятнику советским воинам на Аллее Славы. Фото © "Суспильне"

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Одесситы почтили память советских воинов на Аллее Славы в парке Шевченко, а полтавчане — у мемориала "Солдатская слава". При этом подчёркивается, что никаких официальных мероприятий в городах сегодня не проводилось, люди шли по собственной инициативе.

Киевляне несут цветы к Вечному огню в честь 9 Мая вопреки запрету Зеленского

Киевляне несут цветы к Вечному огню в честь 9 Мая вопреки запрету Зеленского

Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Также он внёс в парламент законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Кремле отметили, что на Украине всё ещё много людей, для которых День Победы является священным, а в МИД РФ назвали Зеленского предателем. Артист Эдгард Запашный и вовсе назвал Зеленского идиотом.

Никита Никонов
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