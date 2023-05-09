Украинцы наплевали на запрет Зеленского и массово почтили память героев ВОВ
Жители Одессы и Полтавы 9 мая возложили цветы к памятникам советским воинам
Жители Одессы и Полтавы утром 9 мая возложили цветы к памятникам воинам, защищавшим Родину в Великой Отечественной войне. Об этом пишет издание "Суспильне".
Одесситы почтили память советских воинов на Аллее Славы в парке Шевченко, а полтавчане — у мемориала "Солдатская слава". При этом подчёркивается, что никаких официальных мероприятий в городах сегодня не проводилось, люди шли по собственной инициативе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Также он внёс в парламент законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Кремле отметили, что на Украине всё ещё много людей, для которых День Победы является священным, а в МИД РФ назвали Зеленского предателем. Артист Эдгард Запашный и вовсе назвал Зеленского идиотом.