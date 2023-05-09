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9 мая, 07:30
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Киевляне несут цветы к Вечному огню в честь 9 Мая вопреки запрету Зеленского

Жители Киева в честь 9 Мая принесли цветы в парк Славы к Вечному огню

Жители Киева несут цветы в парк Славы к Вечному огню, несмотря на отмену Дня Победы. Кадры публикует издание "Страна.ua".

  • Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Фото © "Страна.ua"
    Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Фото © "Страна.ua"
  • Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Фото © "Страна.ua"
    Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Фото © "Страна.ua"
  • Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Фото © "Страна.ua"
    Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Фото © "Страна.ua"
  • Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Фото © "Страна.ua"
    Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Фото © "Страна.ua"
  • Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Фото © "Страна.ua"
    Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Фото © "Страна.ua"

Жители Киева несут цветы к Вечному огню. Фото © "Страна.ua"

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На кадрах видно, что память погибших воинов ВОВ почтили не только ветераны, но и молодые горожане.

Накануне президент страны Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Украинский лидер также внёс в Верховную раду законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Кремле отметили, что на Украине всё ещё много людей, для которых День Победы является священным. А в МИД РФ назвали Зеленского предателем.

Победу не отнять: Охлобыстин, Запашный и Хирург прокомментировали Лайфу отмену 9 Мая на Украине

Победу не отнять: Охлобыстин, Запашный и Хирург прокомментировали Лайфу отмену 9 Мая на Украине

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"Страна.ua"

Никита Никонов
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