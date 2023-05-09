Киевляне несут цветы к Вечному огню в честь 9 Мая вопреки запрету Зеленского
Жители Киева в честь 9 Мая принесли цветы в парк Славы к Вечному огню
Жители Киева несут цветы в парк Славы к Вечному огню, несмотря на отмену Дня Победы. Кадры публикует издание "Страна.ua".
На кадрах видно, что память погибших воинов ВОВ почтили не только ветераны, но и молодые горожане.
Накануне президент страны Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому 9 мая в стране будет отмечаться День Европы. Украинский лидер также внёс в Верховную раду законопроект с предложением отмечать 8 мая День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне. В Кремле отметили, что на Украине всё ещё много людей, для которых День Победы является священным. А в МИД РФ назвали Зеленского предателем.
"Страна.ua"