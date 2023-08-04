Латвия в сентябре выдворит тысячи россиян
Латвийский чиновник Лидака: Россиян без языкового экзамена обяжут покинуть республику
Граждане России, которые проживают в Латвии, но не сдавали языковой экзамен для получения статуса постоянного жителя Евросоюза, вскоре получат письма с настоятельной просьбой покинуть страну. Об этом предупредил в пятницу, 4 августа, Ингмар Лидака — председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества. По его словам, приблизительное количество выдворяемых граждан — это пять-шесть тысяч человек.
"Это люди, которые не проявили никакого желания ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат. По действующему закону Управление по делам гражданства и миграции просто должно будет высылать требование покинуть Латвию в течение трёх месяцев", — приводит слова чиновника портал RUS.LSM.lv.
Ранее Лайф писал, что на Украине могут ввести штрафы за прослушивание музыки на русском языке. Первичное нарушение обойдётся гражданам в сумму до 500 минимальных зарплат, а в случае повторного нарушения закона нужно будет оплатить штраф в размере 1000 или 1500 не облагаемых налогом минимальных доходов.