Латвия в сентябре выдворит тысячи россиян

Граждане России, которые проживают в Латвии, но не сдавали языковой экзамен для получения статуса постоянного жителя Евросоюза, вскоре получат письма с настоятельной просьбой покинуть страну. Об этом предупредил в пятницу, 4 августа, Ингмар Лидака — председатель парламентской комиссии по гражданству, миграции и сплочению общества. По его словам, приблизительное количество выдворяемых граждан — это пять-шесть тысяч человек.

"Это люди, которые не проявили никакого желания ни сдавать экзамен, ни получить временный вид на жительство. То есть те, которые молчат. По действующему закону Управление по делам гражданства и миграции просто должно будет высылать требование покинуть Латвию в течение трёх месяцев", — приводит слова чиновника портал RUS.LSM.lv.