Власти Литвы увидели в 250 россиянах угрозу нацбезопасности
Департамент миграции при МВД Литвы признал угрозой нацбезопасности 254 гражданина России и 910 граждан Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.
Там рассказали, что с конца ноября 2022 года для россиян и белорусов была введена специальная анкета, в которой желающие получить литовскую визу или вид на жительство должны были выразить своё отношение к российской военной спецоперации на Украине. Исходя из полученных данных, угрозой для нацбезопасности Литвы были признаны 1164 человека — все они граждане РФ и Белоруссии.
"Было принято решение запретить всем вышеупомянутым 1164 иностранцам въезд в Литву", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что россияне, которые проживают в Латвии, но не сдавали языковой экзамен для получения статуса постоянного жителя ЕС, вскоре получат письма с настоятельной просьбой покинуть страну. Ожидается, что приблизительное количество выдворяемых граждан — это пять-шесть тысяч человек.
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