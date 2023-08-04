Власти Литвы увидели в 250 россиянах угрозу нацбезопасности

Департамент миграции при МВД Литвы признал угрозой нацбезопасности 254 гражданина России и 910 граждан Белоруссии. Об этом говорится в сообщении на сайте ведомства.

Там рассказали, что с конца ноября 2022 года для россиян и белорусов была введена специальная анкета, в которой желающие получить литовскую визу или вид на жительство должны были выразить своё отношение к российской военной спецоперации на Украине. Исходя из полученных данных, угрозой для нацбезопасности Литвы были признаны 1164 человека — все они граждане РФ и Белоруссии.

"Было принято решение запретить всем вышеупомянутым 1164 иностранцам въезд в Литву", — говорится в сообщении.