Нынешние проблемы на Украине — это следствие заявлений западных "недалёких политиков". Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. Он причислил к числу таких политиков президента Литвы Гитанаса Науседу за предложение разместить военные базы НАТО у границ с Россией.

"Вопросы безопасности России, которые мы поднимали в 2021 году, и нерешение этих вопросов привели к существующему конфликту. Есть политики, которые продолжают усугублять ситуацию, нагнетать конфронтацию, создавать более сложные отношения, нарушать ранее достигнутые договорённости. Всё это приводит к проблемам", — отметил Чепа в беседе с RT.