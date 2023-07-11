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Опубликовано 11 июля 2023, 15:57

В Госдуме отреагировали на идею Литвы разместить базы НАТО у границ России

Депутат Чепа осудил лидера Литвы за идею разместить базы НАТО у границы России

Нынешние проблемы на Украине — это следствие заявлений западных "недалёких политиков". Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. Он причислил к числу таких политиков президента Литвы Гитанаса Науседу за предложение разместить военные базы НАТО у границ с Россией.

"Вопросы безопасности России, которые мы поднимали в 2021 году, и нерешение этих вопросов привели к существующему конфликту. Есть политики, которые продолжают усугублять ситуацию, нагнетать конфронтацию, создавать более сложные отношения, нарушать ранее достигнутые договорённости. Всё это приводит к проблемам", — отметил Чепа в беседе с RT.

Песков оценил идею разместить военные базы НАТО у границ с Россией
Песков оценил идею разместить военные базы НАТО у границ с Россией

Лайф напоминает: ранее Науседа заявил, что НАТО пора отказаться от ограничений на создание постоянных военных баз у границы с Россией. По его словам, после того как Москва стала размещать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, у блока есть все основания признать основополагающий акт Россия – НАТО мёртвым.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Никита Осипов
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