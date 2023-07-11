В Госдуме отреагировали на идею Литвы разместить базы НАТО у границ России
Депутат Чепа осудил лидера Литвы за идею разместить базы НАТО у границы России
Нынешние проблемы на Украине — это следствие заявлений западных "недалёких политиков". Об этом заявил первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа. Он причислил к числу таких политиков президента Литвы Гитанаса Науседу за предложение разместить военные базы НАТО у границ с Россией.
"Вопросы безопасности России, которые мы поднимали в 2021 году, и нерешение этих вопросов привели к существующему конфликту. Есть политики, которые продолжают усугублять ситуацию, нагнетать конфронтацию, создавать более сложные отношения, нарушать ранее достигнутые договорённости. Всё это приводит к проблемам", — отметил Чепа в беседе с RT.
Лайф напоминает: ранее Науседа заявил, что НАТО пора отказаться от ограничений на создание постоянных военных баз у границы с Россией. По его словам, после того как Москва стала размещать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, у блока есть все основания признать основополагающий акт Россия – НАТО мёртвым.
ТАСС / Сергей Карпухин