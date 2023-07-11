Кремль сожалеет о том, что европейские лидеры не понимают ошибочность приближения инфраструктуры НАТО к границам России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя идею лидера Литвы Гитанаса Науседы.

Представитель Кремля указал на предыдущие волны приближения военной инфраструктуры Североатлантического альянса к российским границам. Он подчеркнул, что это было одной из причин, которые привели к нынешнему конфликту. Похоже, что европейцы не понимают этой ошибки, заметил пресс-секретарь лидера РФ. Песков также напомнил, что никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону Западной Европы, всегда происходило движение в обратном направлении.

"Если европейцы не понимают этой ошибки, то, конечно, это вызывает сожаление", — заключил он.