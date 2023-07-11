Песков оценил идею разместить военные базы НАТО у границ с Россией
Песков — о базах НАТО у границ РФ: Европейцы не понимают своей ошибки
Кремль сожалеет о том, что европейские лидеры не понимают ошибочность приближения инфраструктуры НАТО к границам России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя идею лидера Литвы Гитанаса Науседы.
Представитель Кремля указал на предыдущие волны приближения военной инфраструктуры Североатлантического альянса к российским границам. Он подчеркнул, что это было одной из причин, которые привели к нынешнему конфликту. Похоже, что европейцы не понимают этой ошибки, заметил пресс-секретарь лидера РФ. Песков также напомнил, что никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону Западной Европы, всегда происходило движение в обратном направлении.
"Если европейцы не понимают этой ошибки, то, конечно, это вызывает сожаление", — заключил он.
Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО пора отказаться от ограничений на создание постоянных военных баз у границы с Россией. По его словам, после того как Москва стала размещать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, у альянса есть все основания признать основополагающий акт Россия – НАТО мёртвым.
ТАСС / Сергей Бобылев