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11 июля, 10:25

Песков оценил идею разместить военные базы НАТО у границ с Россией

Песков — о базах НАТО у границ РФ: Европейцы не понимают своей ошибки

Кремль сожалеет о том, что европейские лидеры не понимают ошибочность приближения инфраструктуры НАТО к границам России. Об этом заявил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков, комментируя идею лидера Литвы Гитанаса Науседы.

Представитель Кремля указал на предыдущие волны приближения военной инфраструктуры Североатлантического альянса к российским границам. Он подчеркнул, что это было одной из причин, которые привели к нынешнему конфликту. Похоже, что европейцы не понимают этой ошибки, заметил пресс-секретарь лидера РФ. Песков также напомнил, что никогда российская военная инфраструктура не двигалась в сторону Западной Европы, всегда происходило движение в обратном направлении.

"Если европейцы не понимают этой ошибки, то, конечно, это вызывает сожаление", — заключил он.

Песков: Вступление Украины в НАТО очень опасно для европейской безопасности

Песков: Вступление Украины в НАТО очень опасно для европейской безопасности

Ранее президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что НАТО пора отказаться от ограничений на создание постоянных военных баз у границы с Россией. По его словам, после того как Москва стала размещать тактическое ядерное оружие в Белоруссии, у альянса есть все основания признать основополагающий акт Россия – НАТО мёртвым.

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ТАСС / Сергей Бобылев

Иван Косицын
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