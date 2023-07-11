Песков: Вступление Украины в НАТО очень опасно для европейской безопасности

Возможное вступление Украины в НАТО таит серьёзную опасность для европейской безопасности. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потенциально это очень опасно для европейской безопасности, это действительно таит в себе очень большие опасности", — сказал журналистам представитель Кремля, говоря о возможности вступления Киева в Североатлантический альянс в ускоренном режиме.

Песков добавил, что это должны понимать те, кто принимает подобные решения.