Песков: Вступление Украины в НАТО очень опасно для европейской безопасности
Возможное вступление Украины в НАТО таит серьёзную опасность для европейской безопасности. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Потенциально это очень опасно для европейской безопасности, это действительно таит в себе очень большие опасности", — сказал журналистам представитель Кремля, говоря о возможности вступления Киева в Североатлантический альянс в ускоренном режиме.
Песков добавил, что это должны понимать те, кто принимает подобные решения.
Напомним, саммит НАТО состоится 11–12 июля в Вильнюсе. Главным вопросом остаётся, примут ли в эти дни Украину в альянс. Песков ранее заявил, что страны НАТО воспринимают Москву как врага, поэтому и грядущий саммит альянса пройдёт в антироссийском ключе.
ТАСС / Михаил Метцель