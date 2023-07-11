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11 июля, 10:08

Песков: Вступление Украины в НАТО очень опасно для европейской безопасности

Возможное вступление Украины в НАТО таит серьёзную опасность для европейской безопасности. Так считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Потенциально это очень опасно для европейской безопасности, это действительно таит в себе очень большие опасности", — сказал журналистам представитель Кремля, говоря о возможности вступления Киева в Североатлантический альянс в ускоренном режиме.

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Песков добавил, что это должны понимать те, кто принимает подобные решения.

Напомним, саммит НАТО состоится 11–12 июля в Вильнюсе. Главным вопросом остаётся, примут ли в эти дни Украину в альянс. Песков ранее заявил, что страны НАТО воспринимают Москву как врага, поэтому и грядущий саммит альянса пройдёт в антироссийском ключе.

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ТАСС / Михаил Метцель

Александр Юнашев
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