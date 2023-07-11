В Кремле констатировали, что саммит НАТО пройдёт в антироссийском ключе
Песков: НАТО в преддверии саммита демонстрирует антироссийский настрой
Страны НАТО воспринимают Россию как врага, поэтому и грядущий саммит альянса в Вильнюсе пройдёт в антироссийском ключе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Речь идёт о саммите объединения, которое носит ярко выраженный концентрированный антироссийский характер, Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник — и именно в этом ключе будут вестись обсуждения", — подчеркнул представитель Кремля.
Песков также добавил, что в России будут пристально следить за происходящим на саммите альянса, поскольку многие высказывания его участников станут предметом для глубокого анализа.
Напомним, саммит НАТО состоится в 11–12 июля столице Литвы Вильнюсе. Главным вопросом остаётся, дадут ли Украине очередной "сигнал" о вступлении в альянс. Генсек организации Йенс Столтенберг уже предложил стратегию, которая поможет Киеву быстрее присоединиться к НАТО. Однако американский лидер Джо Байден признался, что пока не видит единства среди стран альянса по этому вопросу.