В Кремле констатировали, что саммит НАТО пройдёт в антироссийском ключе

Страны НАТО воспринимают Россию как врага, поэтому и грядущий саммит альянса в Вильнюсе пройдёт в антироссийском ключе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Речь идёт о саммите объединения, которое носит ярко выраженный концентрированный антироссийский характер, Россия тоже воспринимается ими как враг, как противник — и именно в этом ключе будут вестись обсуждения", — подчеркнул представитель Кремля.