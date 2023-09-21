ВСУ вновь обстреляли Брянскую область из танка

Украинские войска снова атаковали из танка Брянскую область. Как сообщает SHOT, обстрел вёлся 25 минут сегодня днём по деревне Грудской в приграничном Севском районе.

По информации телеграм-канала, в общей сложности ВСУ выпустили по населённому пункту восемь снарядов калибра 125 мм. Кроме того, противник вёл обстрел ещё и из миномётов. Пострадавших и разрушений нет.