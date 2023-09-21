ВСУ вновь обстреляли Брянскую область из танка
SHOT: ВСУ выпустили 8 снарядов из танка по деревне Грудской в Брянской области
Украинские войска снова атаковали из танка Брянскую область. Как сообщает SHOT, обстрел вёлся 25 минут сегодня днём по деревне Грудской в приграничном Севском районе.
По информации телеграм-канала, в общей сложности ВСУ выпустили по населённому пункту восемь снарядов калибра 125 мм. Кроме того, противник вёл обстрел ещё и из миномётов. Пострадавших и разрушений нет.
Ранее ВСУ из танка обстреляли пункт автомобильного пропуска Погар в Брянской области, расположенный примерно в 800 метрах от границы. Это произошло поздно вечером 19 сентября. Предположительно, танк Т-80 выпустил по пункту снаряд 125 мм, а затем скрылся в лесопосадке. А 20 сентября украинские войска выпустили из танка пять снарядов калибра 125 мм по селу Случовск Погарского района Брянской области. Как писал Лайф, из-за участившихся танковых атак ВСУ в Погарском районе Брянской области был введён режим ЧС.
ТАСС / Дмитрий Ягодкин