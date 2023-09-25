Минобороны РФ сообщило о сбитых БПЛА в Курской и Брянской областях

Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Киева совершить теракт при помощи беспилотников в двух российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

"25 сентября около 10 часов утра пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

По данным министерства, два украинских дрона были перехвачены дежурными средствами ПВО в Курской и Брянской областях.