Минобороны РФ сообщило о сбитых БПЛА в Курской и Брянской областях
Российские средства противовоздушной обороны пресекли попытку Киева совершить теракт при помощи беспилотников в двух российских регионах. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.
"25 сентября около 10 часов утра пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолётного типа по объектам на территории Российской Федерации", — говорится в сообщении оборонного ведомства.
По данным министерства, два украинских дрона были перехвачены дежурными средствами ПВО в Курской и Брянской областях.
Напомним, сегодня утром Брянская и Курская области подверглись атаке украинских беспилотников. В первом регионе два дрона были сбиты в Суражском районе, к счастью, пострадавших и разрушений нет. А под Курском, по данным губернатора Романа Старовойта, оказались повреждены несколько частных домов и крыша административного здания.
ТАСС / Андрей Рубцов