Комбайн подорвался на взрывчатке при проведении уборочных работ под Белгородом

В Белгородской области комбайнёр наехал на гранатомётный выстрел и чудом остался цел. По данным SHOT, всё произошло накануне в третьем часу дня в посёлке Горьковский Грайворонского района — всего в двух километрах от границы. Сотрудник сельхозпредприятия "Большевик" на "Акрос 530" убирал урожай, когда раздался взрыв.