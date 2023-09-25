Комбайн подорвался на взрывчатке при проведении уборочных работ под Белгородом
SHOT: В Белгородской области гранатомётный выстрел взорвался под комбайном
В Белгородской области комбайнёр наехал на гранатомётный выстрел и чудом остался цел. По данным SHOT, всё произошло накануне в третьем часу дня в посёлке Горьковский Грайворонского района — всего в двух километрах от границы. Сотрудник сельхозпредприятия "Большевик" на "Акрос 530" убирал урожай, когда раздался взрыв.
У комбайна повреждена жатка и выбиты стёкла. Прибывшие на место специалисты выяснили, что виной "хлопка" послужил гранатомётный выстрел ВОГ-17.
Тем временем в Суражском районе Брянской области сбили два украинских беспилотника. Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, пострадавших и разрушений нет.
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