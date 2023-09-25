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25 сентября, 04:17

Беспилотники продолжили атаковать Курск, есть повреждения зданий

Старовойт сообщил о повреждениях в Центральном округе Курска из-за атаки БПЛА

Несколько частных домов и крыша административного здания повреждены в Курске из-за атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Повреждения есть в Центральном округе города, в многоквартирном доме выбиты стёкла. По словам главы региона, сработала система ПВО. Второй дрон упал в Курском районе, там выбиты стёкла в частном доме.

ПВО отразила атаку беспилотника в Тульской области

ПВО отразила атаку беспилотника в Тульской области

Накануне, 24 сентября, Курск трижды подвергался атакам дронов. Утром один из них повредил крышу административного здания в Центральном округе Курска. В 14:40 два БПЛА почти синхронно были поражены над Белгородской и Курской областями, а третий дрон сбили под вечер.

Обложка ©

t.me / Роман Старовойт (архивное фото)

Артур Лапсаков
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