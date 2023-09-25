Беспилотники продолжили атаковать Курск, есть повреждения зданий

Несколько частных домов и крыша административного здания повреждены в Курске из-за атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор области Роман Старовойт.

Повреждения есть в Центральном округе города, в многоквартирном доме выбиты стёкла. По словам главы региона, сработала система ПВО. Второй дрон упал в Курском районе, там выбиты стёкла в частном доме.