Беспилотники продолжили атаковать Курск, есть повреждения зданий
Старовойт сообщил о повреждениях в Центральном округе Курска из-за атаки БПЛА
Несколько частных домов и крыша административного здания повреждены в Курске из-за атаки украинских беспилотников. Пострадавших нет, сообщил губернатор области Роман Старовойт.
Повреждения есть в Центральном округе города, в многоквартирном доме выбиты стёкла. По словам главы региона, сработала система ПВО. Второй дрон упал в Курском районе, там выбиты стёкла в частном доме.
Накануне, 24 сентября, Курск трижды подвергался атакам дронов. Утром один из них повредил крышу административного здания в Центральном округе Курска. В 14:40 два БПЛА почти синхронно были поражены над Белгородской и Курской областями, а третий дрон сбили под вечер.
t.me / Роман Старовойт (архивное фото)