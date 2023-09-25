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24 сентября, 21:18

ПВО отразила атаку беспилотника в Тульской области

Атака беспилотника отражена в Тульской области, предварительно, никто не пострадал. Об этом сообщило местное Министерство по региональной безопасности.

Работали силы противовоздушной обороны. Организовано реагирование экстренных служб. Разрушения инфраструктуры не зафиксированы.

Звук, который слышали жители посёлка Бородинский Тульской области. Видео © SHOT

ПВО уничтожила беспилотник в Брянской области

ПВО уничтожила беспилотник в Брянской области

Кроме того, за 24 сентября было отражено три атаки на Курск в День города. Утром украинский дрон повредил крышу административного здания в Центральном округе Курска. В 14:40 два БПЛА почти синхронно были поражены над Белгородской и Курской областями, а третий дрон сбили под вечер.

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VK / Минобороны России

Артур Лапсаков
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