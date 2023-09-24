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Опубликовано 24 сентября 2023, 18:27
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Отражена третья за день атака украинских дронов на Курск

Минобороны РФ: Средства ПВО уничтожили украинский БПЛА над Курской областью

Дежурные средства противовоздушной обороны пресекли повторную попытку ВСУ атаковать объекты на территории РФ при помощи беспилотника самолётного типа. О предотвращённом теракте сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт, информацию подтвердили и в Минобороны России.

По данным ведомства, летательный аппарат был зафиксирован в воздушном пространстве страны в 20:30 по московскому времени над Курским районом.

"Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над Курской областью", — отметили в Минобороны России. Информация о жертвах и разрушениях в результате падения обломков дрона не поступала.

Система ПВО сбивает воздушные цели в районе Курска
Система ПВО сбивает воздушные цели в районе Курска

В воскресенье ВСУ уже поднимали беспилотники с целью атаковать территории РФ. Утром украинский дрон повредил крышу административного здания в Центральном округе Курска. В 14:40 два БПЛА почти синхронно были поражены над Белгородской и Курской областями.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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