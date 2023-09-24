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24 сентября, 11:40

Система ПВО сбивает воздушные цели в районе Курска

Губернатор Старовойт сообщил о работе ПВО в Курском районе

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Курском районе, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт и призвал земляков оповещать о подозрительных объектах.

"В Курском районе работает наша система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать информацию по номеру 112", обратился к жителям глава региона.

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Сегодня утром украинский беспилотник атаковал административное здание в Центральном округе Курска. Незначительные повреждения получила крыша.

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Андрей Бражников
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