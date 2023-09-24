Система ПВО сбивает воздушные цели в районе Курска

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) работает в Курском районе, сообщил в своём телеграм-канале губернатор региона Роман Старовойт и призвал земляков оповещать о подозрительных объектах.

"В Курском районе работает наша система ПВО. Прошу жителей сохранять спокойствие и в случае обнаружения подозрительных предметов оперативно сообщать информацию по номеру 112", — обратился к жителям глава региона.