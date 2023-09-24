Странный дрон в небе напугал экипажи двух пассажирских лайнеров на подлёте к Москве

Направлявшиеся в Москву два пассажирских самолёта едва не сменили курс из-за появившегося в небе сине-белого беспилотника. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошёл накануне в полдень. Сначала о подозрительном объекте доложили на землю пилоты Airbus A320 рейса AFL1339 Минеральные Воды – Москва. Командир пояснил, что, предположительно, видит из кабины дрон длиной один метр, двигающийся в сторону столицы на высоте 2,6 километра.

Через 15 минут экипаж Boeing 738 рейса AFL1269 Казань – Москва также увидел странный объект, но уже на высоте 1,8 километра. Обошлось без ЧП, самолёты благополучно достигли аэропорта.