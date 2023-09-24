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Регион
Опубликовано 24 сентября 2023, 10:51
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Странный дрон в небе напугал экипажи двух пассажирских лайнеров на подлёте к Москве

Пилоты двух пассажирских лайнеров доложили о дроне, следовавшем в сторону Москвы

Направлявшиеся в Москву два пассажирских самолёта едва не сменили курс из-за появившегося в небе сине-белого беспилотника. Об этом сообщает Mash.

Инцидент произошёл накануне в полдень. Сначала о подозрительном объекте доложили на землю пилоты Airbus A320 рейса AFL1339 Минеральные Воды – Москва. Командир пояснил, что, предположительно, видит из кабины дрон длиной один метр, двигающийся в сторону столицы на высоте 2,6 километра.

Через 15 минут экипаж Boeing 738 рейса AFL1269 Казань – Москва также увидел странный объект, но уже на высоте 1,8 километра. Обошлось без ЧП, самолёты благополучно достигли аэропорта.

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Ранее сообщалось, что атаковавший нефтебазу "Дружба" в Орловской области беспилотник нёс на себе десять килограммов пластита с поражающими элементами. Упавший дрон с размахом крыльев около трёх метров не имел каких-либо опознавательных знаков. Детонации не было.

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Татьяна Миссуми
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